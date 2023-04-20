Бабаевский Казьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаевский Казьма Андреевич

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Место рождения

Станица Калиновская наурского района чеченская республика

Дата рождения

1871 или 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 или 1869

Отец: Багаевский Андрей Иванович

Мать: не указана

Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Рождение ребёнка
06.06.1889

Дочь: Жужлева Ксения Казьминична

Мать ребёнка: Багаевская Агрипина Андреевна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаевская Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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