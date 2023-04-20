Бабаевский Казьма Андреевич
Место рожденияСтаница Калиновская наурского района чеченская республика
Дата рождения1871 или 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871 или 1869
Отец: Багаевский Андрей Иванович
Мать: не указана
Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Рождение ребёнка
06.06.1889
Дочь: Жужлева Ксения Казьминична
Мать ребёнка: Багаевская Агрипина Андреевна
Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно