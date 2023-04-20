Багаевская Ефимия Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871 или 1869
Сын: Багаевский Казьма Андреевич
Отец ребёнка: Багаевский Андрей Иванович
Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Багаевский Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно