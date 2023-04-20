Багаевская Ефимия Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаевская Ефимия Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871 или 1869

Сын: Багаевский Казьма Андреевич

Отец ребёнка: Багаевский Андрей Иванович

Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Багаевский Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаевский Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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