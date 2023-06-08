Багаевский Вениамин (Евмений) Казимин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаевский Вениамин (Евмений) Казимин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1888 по 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1890

Отец: Багаевский Казьма Андреевич

Мать: Багаевская (Рожкова) Агрипина (Аграфена) Андреевна

Потомст. Дворян ТКВ Полный бант Георгиевских крестов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богаевская Василихина Неизвестно

Совместно с Вениамином 2 детей
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Дочь: Ступникова (Багаевская) Ксения Вениаминовна

Мать ребёнка: Богаевская Василихина Неизвестно

Рождение ребёнка
Между 1916 и 1917

Сын: Василихин (Багаевский) Моисей (Михаил) Вениаминович

Мать ребёнка: Богаевская Василихина Неизвестно

Работал в депо Гудермес
Смерть
Неизвестно

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