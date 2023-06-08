Багаевский Вениамин (Евмений) Казимин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1888 по 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1890
Потомст. Дворян ТКВ Полный бант Георгиевских крестов
Бракосочетание
Неизвестно
Совместно с Вениамином 2 детей
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Дочь: Ступникова (Багаевская) Ксения Вениаминовна
Мать ребёнка: Богаевская Василихина Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1916 и 1917
Сын: Василихин (Багаевский) Моисей (Михаил) Вениаминович
Мать ребёнка: Богаевская Василихина Неизвестно
Работал в депо Гудермес
Смерть
Неизвестно