Багаевская (Рожкова) Агрипина (Аграфена) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаевская (Рожкова) Агрипина (Аграфена) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Багаевский Петр Казимин

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Рождение ребёнка
С 1888 по 1890

Сын: Багаевский Вениамин (Евмений) Казимин

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Потомст. Дворян ТКВ Полный бант Георгиевских крестов
Рождение ребёнка
06.06.1889

Дочь: Жужлева Ксения Казьминична

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1893

Сын: Багаевский Иван Казимин

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Потомст. Дворян ТКВ Пропал без вести в июле 1945 Двое детей: сын и дочь
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Сын: Багаевский Георгий Казимин

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Потомст. Дворян ТКВ Умер молодой
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ольга Казимина

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Казимина

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваненко Мария Казимина

Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаевский Казьма Андреевич

Смерть
Неизвестно
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