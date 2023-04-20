Багаевская (Рожкова) Агрипина (Аграфена) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Андрей
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Рождение ребёнка
С 1888 по 1890
Сын: Багаевский Вениамин (Евмений) Казимин
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Потомст. Дворян ТКВ Полный бант Георгиевских крестов
Рождение ребёнка
06.06.1889
Дочь: Жужлева Ксения Казьминична
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1893
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Потомст. Дворян ТКВ Пропал без вести в июле 1945 Двое детей: сын и дочь
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Сын: Багаевский Георгий Казимин
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Потомст. Дворян ТКВ Умер молодой
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ольга Казимина
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Казимина
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваненко Мария Казимина
Отец ребёнка: Багаевский Казьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно