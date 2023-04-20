Багаевский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1846
Рождение ребёнка
1871 или 1869
Сын: Багаевский Казьма Андреевич
Мать ребёнка: Багаевская Ефимия Варфоломеевна
Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богаевский Петр Андреевич
Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Багаевская Ефимия Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно