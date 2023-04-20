Багаевский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаевский Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1846

Отец: Багаевский Иван Амбросимов (Абрамович)

Мать: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Рождение ребёнка
1871 или 1869

Сын: Багаевский Казьма Андреевич

Мать ребёнка: Багаевская Ефимия Варфоломеевна

Станица Калиновская наурского района чеченская республика
Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богаевский Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Потомст. Дворян ТКВ
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Багаевская Ефимия Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаевская Ефимия Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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