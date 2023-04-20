Багаевский Иван Амбросимов (Абрамович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаевский Иван Амбросимов (Абрамович)

Багаевский Иван Амбросимов (Абрамович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1818

Отец: Багаевский Абросим (Абрам) Кандратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Богаевский Родион Иванович

Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
19.08.1846

Сын: Багаевский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Богаевский Тит Иванович

Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Богаевский Кандратий Иванович

Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Дело 131 перепись 1897
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаевская Елена Ворфоломеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close