Багаевский Иван Амбросимов (Абрамович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1818
Отец: Багаевский Абросим (Абрам) Кандратов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Богаевский Родион Иванович
Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна
Рождение ребёнка
19.08.1846
Сын: Багаевский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Богаевский Кандратий Иванович
Мать ребёнка: Багаевская Елена Ворфоломеевна
Дело 131 перепись 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно