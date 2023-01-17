Мусатова (Иванова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова (Иванова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

17.08.1902

Дата смерти

24.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902

Отец: Иванов Константин Терентьевич

Мать: Иванова Наталья Сергеевна

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1928

Сын: Мусатов Николай Александрович

Отец ребёнка: Мусатов Александр Кириллович

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов Александр Кириллович

Смерть
24.04.1987
Томск, город Томск, Томская область
похоронена в г. Томск на кладбище Бактин квартал №117, холм №51
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