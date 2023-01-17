Мусатова (Иванова) Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения17.08.1902
Дата смерти24.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902
Рождение ребёнка
02.03.1928
Сын: Мусатов Николай Александрович
Отец ребёнка: Мусатов Александр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1987
Томск, город Томск, Томская область
похоронена в г. Томск на кладбище Бактин квартал №117, холм №51