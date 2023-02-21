Иванов Константин Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти21.08.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иванов Терентий Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Рыбкина Лукерья Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
С 1899 по 1900
Сын: Иванов Яков Константинович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Мусатова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Емельянова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ледехова Матрена Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Иванова Ефросинья Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Иванов Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
21.04.1919
Сын: Иванов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
расстрелян в тюрьме г. Новосибирска, вместе с братом Сергеем. место захоронения не известно. Реабилитирован в 1988 году