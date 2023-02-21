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Иванов Константин Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

21.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иванов Терентий Власович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Рыбкина Лукерья Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1899 по 1900

Сын: Иванов Яков Константинович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Мусатова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Емельянова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ледехова Матрена Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Иванова Ефросинья Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Иванов Георгий Константинович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья Сергеевна

Смерть
21.08.1937
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
расстрелян в тюрьме г. Новосибирска, вместе с братом Сергеем. место захоронения не известно. Реабилитирован в 1988 году
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