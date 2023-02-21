Иванова (Павлова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Павлова) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

18.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Павлов Сергей

Мать: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Рыбкина Лукерья Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1899 по 1900

Сын: Иванов Яков Константинович

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Мусатова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Емельянова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ледехова Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Иванова Ефросинья Константиновна

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Иванов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Константин Терентьевич

Смерть
18.03.1954
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
умерла от воспаления легких, похоронена была на старом кладбище (нечетная сторона ул. Димитрова, напротив школы №1). К сожалению могила не сохранилась, на месте кладбища в 1987 г. сооружен мемориал в ... Показать все
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