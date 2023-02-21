Иванова (Павлова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти18.03.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Павлов Сергей
Мать: Павлова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Рыбкина Лукерья Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
С 1899 по 1900
Сын: Иванов Яков Константинович
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Мусатова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Емельянова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ледехова Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Иванова Ефросинья Константиновна
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Иванов Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Рождение ребёнка
21.04.1919
Сын: Иванов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Иванов Константин Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1954
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
умерла от воспаления легких, похоронена была на старом кладбище (нечетная сторона ул. Димитрова, напротив школы №1). К сожалению могила не сохранилась, на месте кладбища в 1987 г. сооружен мемориал в ... Показать все