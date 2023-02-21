Мусатов (Мусат) Александр (Леонид) Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
02.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мусатова Евдокия Константиновна
Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно