Мусатов (Мусат) Александр (Леонид) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатов (Мусат) Александр (Леонид) Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мусат Кирилл Филиппович

Мать: Мусат Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
02.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусатова Евдокия Константиновна

Кожевниково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусатова Евдокия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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