Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Илья Степанович

Мать: Латышева (муравьева ) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
28.09.1987

Дочь: Крюкова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Бешенцева Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермишкин Павел Иванович

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