Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1987
Дочь: Крюкова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Бешенцева Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Ермишкин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно