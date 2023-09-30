Латышев Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1932
Дата смерти23.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1960
Рождение ребёнка
23.11.1966
Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна
Рождение ребёнка
25.01.1968
Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна
Смерть
23.11.1977