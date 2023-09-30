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Латышев Илья Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1932

Дата смерти

23.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моржова (Латышева) Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
22.03.1960

Дочь: Ермишкина (Латышева) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
23.11.1966

Сын: Латышев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
25.01.1968

Сын: Латышев Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Смерть
23.11.1977

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