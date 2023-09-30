Ермишкин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермишкин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Бешенцева (Ермишкина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
28.09.1987

Дочь: Крюкова (Ермишкина) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

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