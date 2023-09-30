Ермишкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Николай Павлович
Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Бешенцева (Ермишкина) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1987
Дочь: Крюкова (Ермишкина) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична