Бешенцева (Ермишкина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцева (Ермишкина) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.?

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?

Отец: Ермишкин Павел Иванович

Мать: Ермишкина (Латышева) Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бешенцева) Александровна

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Илья Александрович

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Павел Александрович

Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешенцев Александр Аментьевич

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