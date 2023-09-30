Бешенцева (Ермишкина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бешенцева) Александровна
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешенцев Илья Александрович
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешенцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешенцев Павел Александрович
Отец ребёнка: Бешенцев Александр Аментьевич
Бракосочетание
Неизвестно