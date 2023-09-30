Бешенцев Александр Аментьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцев Александр Аментьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александровна

Мать ребёнка: Бешенцева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Илья Александрович

Мать ребёнка: Бешенцева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бешенцева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенцев Павел Александрович

Мать ребёнка: Бешенцева Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешенцева Надежда Павловна

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