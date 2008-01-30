Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Муравьев Веденей Христофорович

Мать: Муравьева Арина Анисимовна

Рождение ребёнка
30.09.1952

Сын: Муравьев Сергей Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.03.1960

Дочь: Ермишкина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович

Рождение ребёнка
23.11.1966

Сын: Латышев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1968

Сын: Латышев Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моржова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Илья Степанович

Смерть
30.01.2008
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