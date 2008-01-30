Латышева (Муравьева ) (Муравьева) Марфа Веденеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти30.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
30.09.1952
Сын: Муравьев Сергей Герасимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1960
Дочь: Ермишкина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1966
Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович
Рождение ребёнка
25.01.1968
Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моржова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2008