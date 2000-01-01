Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Кирдяшка

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Михайла Петров

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ион Петров

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Ульяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Михайлова

Смерть
1758
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