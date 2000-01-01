Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Кирдяшка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Михайла Петров
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ион Петров
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Ульяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Михайлова
Смерть
1758