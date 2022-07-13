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Михайла Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Мать: Ульяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Павлов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мечайкин Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Агафья Павлов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Харитон Михайлов

Мать ребёнка: Агафья Павлов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Егор Михайлов

Мать ребёнка: Агафья Павлов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Агафья Павлов

Смерть
Неизвестно

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