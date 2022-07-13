Михайла Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Павлов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мечайкин Леонтий Михайлов
Мать ребёнка: Агафья Павлов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Харитон Михайлов
Мать ребёнка: Агафья Павлов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Егор Михайлов
Мать ребёнка: Агафья Павлов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Агафья Павлов
Смерть
Неизвестно