Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Михайла Петров
Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ион Петров
Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров
Рождение ребёнка
1755
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790