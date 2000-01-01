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Ульяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Михайла Петров

Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ион Петров

Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Рождение ребёнка
1755

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Смерть
1790
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