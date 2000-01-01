Ион Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1777
Сын: Егор Ионов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Ионов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федора Ионова
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий Ионов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Ионов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаева
Смерть
1810