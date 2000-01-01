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Ион Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Нечай Кердяков Петр Александров Мечайка Александров

Мать: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Егор Ионов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Ионов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федора Ионова

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Ионов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Ионов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаева

Смерть
1810
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