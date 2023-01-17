Амелькин Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Федор Емельянович

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Амелькин Емельян Евсеевич

Мать: Федора Денисовна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Амелькин Федор

Мать ребёнка: Василиса дочь

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович

Мать ребёнка: Василиса дочь

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Амелькин Барис

Мать ребёнка: Василиса дочь

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса дочь

Смерть
Неизвестно
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