Амелькин Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Амелькин Емельян Евсеевич
Мать: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Амелькин Федор
Мать ребёнка: Василиса дочь
Рождение ребёнка
1799
Сын: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович
Мать ребёнка: Василиса дочь
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Амелькин Барис
Мать ребёнка: Василиса дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса дочь
Смерть
Неизвестно