Василиса дочь
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Амелькин Федор
Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович
Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Амелькин Барис
Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно