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Василиса дочь

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Амелькин Федор

Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Куричин (амелькин По Рев 1850г) Матвей Федорович

Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Амелькин Барис

Отец ребёнка: Амелькин Федор Емельянович

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Федор Емельянович

Смерть
Неизвестно
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