Куричин (Амелькин по рев 1850г) Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Амелькин Федор Емельянович
Мать: Василиса дочь
Рождение ребёнка
1836
Сын: Амелькин Василий
Мать ребёнка: Ефросинья Сергеева
Бракосочетание
1840
ГАБО ф249 оп1 д78 л 218-219 Записи Браков за 1840г декабрь ?? села Заулья удельный крестьянин Матвей Федоров Куричин вторым браком 37лет невеста вдова Евдокия Иванова Петушкова деревни Щепетлевой умер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Сергеева
Смерть
1842