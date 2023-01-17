Куричин (Амелькин по рев 1850г) Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куричин (Амелькин по рев 1850г) Матвей Федорович

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Амелькин Федор Емельянович

Мать: Василиса дочь

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Амелькин Василий

Мать ребёнка: Ефросинья Сергеева

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1840

Жена: Евдокия (авдотья) Ивановна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
ГАБО ф249 оп1 д78 л 218-219 Записи Браков за 1840г декабрь ?? села Заулья удельный крестьянин Матвей Федоров Куричин вторым браком 37лет невеста вдова Евдокия Иванова Петушкова деревни Щепетлевой умер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Сергеева

Смерть
1842
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
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