Амелькин Емельян Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Емельян Евсеевич

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Амелькин Евсей Григорьевич

Мать: Татьяна Даниловна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Федора Денисовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Амелькин Федор Емельянович

Мать ребёнка: Федора Денисовна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Федора Денисовна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Федора Денисовна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Федора Денисовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Денисовна

Смерть
1810
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
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