Амелькин Емельян Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Амелькин Евсей Григорьевич
Мать: Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Амелькин Федор Емельянович
Мать ребёнка: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Федора Денисовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Денисовна
Смерть
1810