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Федора Денисовна

Место рождения

Бересток

Дата рождения

1743

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Емельян Евсеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Амелькин) Варвара

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Амелькин Федор Емельянович

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Амелькин) Меланья

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Амелькин) Агафья

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

Смерть
1791
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Амелькин) Марья

Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич

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