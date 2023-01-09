Федора Денисовна
Место рожденияБересток
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Амелькин) Варвара
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Амелькин Федор Емельянович
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Амелькин) Меланья
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Амелькин) Агафья
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич
Смерть
1791
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Амелькин) Марья
Отец ребёнка: Амелькин Емельян Евсеевич