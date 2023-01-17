Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Герасим Артемонов

Мать: Елена Васильева

ДУМАЮ ПЕРЕПИСЧИК В 1752 ГОДУ ОШИБСЯ, ПРИПИСАВ НЕКОЕГО ИВАНА В ЭТУ СЕМЬЮ ИВ-1737-1757 Иоанна нет (где он?) ИВ-1752 Иоанн 10=1742
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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