Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Герасим Артемонов
Мать: Елена Васильева
ДУМАЮ ПЕРЕПИСЧИК В 1752 ГОДУ ОШИБСЯ, ПРИПИСАВ НЕКОЕГО ИВАНА В ЭТУ СЕМЬЮ ИВ-1737-1757 Иоанна нет (где он?) ИВ-1752 Иоанн 10=1742
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно