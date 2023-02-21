Герасим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

1730 г.р.

Жена

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Афанасьев

Мать: Елена Герасимова

ИВ-1756, 1757 Герасима нет ИВ-1766 Герасим 10=1756 ИВ-1767 Герасим 10=1757 ИВ-1771 Герасим 7=1764 ИВ-1772 Герасим 15=1757 ИВ-1773 Герасим 6=1767 РС-1782, страница 1485 У них сын рождённый после рев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область