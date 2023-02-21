Герасим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван Афанасьев
Мать: Елена Герасимова
ИВ-1756, 1757 Герасима нет ИВ-1766 Герасим 10=1756 ИВ-1767 Герасим 10=1757 ИВ-1771 Герасим 7=1764 ИВ-1772 Герасим 15=1757 ИВ-1773 Герасим 6=1767 РС-1782, страница 1485 У них сын рождённый после рев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область