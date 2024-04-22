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Георгий Иванов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1830

Отец: Иван Герасимов

Мать: Агафья Афанасьева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1830 Число рождения. 01/01.04.1830 У кого кто родился. Того же уезда и волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Георгия, которой молитвован священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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