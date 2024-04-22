Георгий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1830
Отец: Иван Герасимов
Мать: Агафья Афанасьева
МК-1830 Число рождения. 01/01.04.1830 У кого кто родился. Того же уезда и волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Георгия, которой молитвован священн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно