Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рождения23.05.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1825
Отец: Иван Герасимов
Мать: Агафья Афанасьева
МК-1825 Число рождения: 23.05.1825 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафея Афанасьева родила дочь Федосью, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно