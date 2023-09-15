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Феодосия Иванова

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1825

Отец: Иван Герасимов

Мать: Агафья Афанасьева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1825 Число рождения: 23.05.1825 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафея Афанасьева родила дочь Федосью, которая молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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