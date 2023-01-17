Талдыкин Максим Далматович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
13.11.1884 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Максимович
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1886 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.
Сын: Талдыкин Давид Максимович
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.
Сын: Талдыкин Авраам
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Агафья
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Сын: Талдыкин Алексей
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Агафья
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно