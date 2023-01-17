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Талдыкин Максим Далматович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Талдыкин Далмат Корнильевич

Мать: Талдыкина Мария Осиповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1884 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Максимович

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1886 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.

Сын: Талдыкин Давид Максимович

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.

Сын: Талдыкин Авраам

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Агафья

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Сын: Талдыкин Алексей

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Агафья

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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