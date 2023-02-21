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Талдыкина Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

27.05.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Талдыкина Мария Далматовна

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Талдыкин Максим Далматович

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Талдыкин Демид Далматович

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Щеглеватова Параскева Далматовна

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Знобкина Евфимия Далматовна

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Талдыкин Михаил Далматович

Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Далмат Корнильевич

Смерть
27.05.1880 ст.
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