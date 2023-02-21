Талдыкина Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти27.05.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Талдыкина Мария Далматовна
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Талдыкин Максим Далматович
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Талдыкин Демид Далматович
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Щеглеватова Параскева Далматовна
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Знобкина Евфимия Далматовна
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Талдыкин Михаил Далматович
Отец ребёнка: Талдыкин Далмат Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1880 ст.