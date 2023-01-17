Талдыкин Михаил Далматович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Любовь
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.
Сын: Талдыкин Прокопий
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
21.06.1899 ст.
Сын: Талдыкин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.
Дочь: Талдыкина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.02.1906 ст.
Сын: Талдыкин Павел
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.
Сын: Талдыкин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.08.1914 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1918
Сын: Талдыкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талдыкина Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно