Талдыкина Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Анна Яковлевна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Любовь

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.

Сын: Талдыкин Прокопий

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рождение ребёнка
21.06.1899 ст.

Сын: Талдыкин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.

Дочь: Талдыкина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1906 ст.

Сын: Талдыкин Павел

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рождение ребёнка
16.04.1907 ст.

Сын: Талдыкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1909 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1914 ст.

Сын: Талдыкин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1918

Сын: Талдыкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Михаил Далматович

Смерть
Неизвестно
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