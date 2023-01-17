Талдыкина Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Талдыкина Любовь
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Прокопий
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Дочь: Талдыкина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Дочь: Талдыкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Павел
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Федор Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович
Сын: Талдыкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Далматович