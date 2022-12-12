Талдыкина (Знобкина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1884 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
20.04.1886 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.
Сын: Талдыкин Давид Максимович
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.
Сын: Талдыкин Авраам
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Дочь: Талдыкина Агафья
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.
Сын: Талдыкин Алексей
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Дочь: Талдыкина Агафья
Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно