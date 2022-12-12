Талдыкина (Знобкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Знобкина) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1884 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1886 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рождение ребёнка
29.06.1887 ст.

Сын: Талдыкин Давид Максимович

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1889 ст.

Сын: Талдыкин Авраам

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Дочь: Талдыкина Агафья

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рождение ребёнка
17.03.1891 ст.

Сын: Талдыкин Алексей

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Дочь: Талдыкина Агафья

Отец ребёнка: Талдыкин Максим Далматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Максим Далматович

Смерть
Неизвестно
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