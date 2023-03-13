Авдотья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Якимовъ Естифей
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Шлычкова Анна
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Якимовъ Артемий
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Якимовъ Василий
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Якимовъ Петръ
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимовъ Никифоръ