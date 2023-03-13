Авдотья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Якимовъ Естифей

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Шлычкова Анна

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Якимовъ Артемий

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Якимовъ Василий

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Сын: Якимовъ Петръ

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Якимовъ Никифоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимовъ Никифоръ

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