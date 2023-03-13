Шлычкова (Якимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова (Якимова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Якимовъ Никифоръ

Мать: Авдотья Афонасьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шлычковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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