Шлычкова (Якимова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Якимовъ Никифоръ
Мать: Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шлычковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Шлычковъ Михаилъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан