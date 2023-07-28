Якимовъ Артемий
Место рождения
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Якимовъ Никифоръ
Мать: Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Якимовъ Афонасий
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Якимовъ Емельянъ
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Якимовъ Михей
Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимова Авдотья Федорова