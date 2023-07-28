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Якимовъ Артемий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Якимовъ Никифоръ

Мать: Авдотья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Якимовъ Афонасий

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Якимовъ Емельянъ

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Якимовъ Михей

Мать ребёнка: Якимова Авдотья Федорова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимова Авдотья Федорова