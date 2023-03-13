Якимова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Якимовъ Артемий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Якимовъ Афонасий
Отец ребёнка: Якимовъ Артемий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Якимовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Якимовъ Артемий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Якимовъ Михей
Отец ребёнка: Якимовъ Артемий
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якимовъ Артемий