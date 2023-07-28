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Шевченко(Шевцов) Никита Никитич

Место рождения

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок

Дата рождения

1759

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Шевченко (шевцов) Никита

Мать: Шевченко (шевцова) Степанида Ивановна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шевцов Петр Никитич

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шевцов (шевченко) Иван Никитич

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шевцов (шевченко) Филип Никитич

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шевцов Артем Никитич

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шевцов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
1833
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд