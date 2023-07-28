Шевченко(Шевцов) Никита Никитич
Место рождениясл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Дата рождения1759
Дата смерти1833
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1759
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шевцов Петр Никитич
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шевцов (шевченко) Иван Никитич
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шевцов (шевченко) Филип Никитич
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1787
Сын: Шевцов Артем Никитич
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833