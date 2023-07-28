Шевцов Григорий Никитич
Место рождениясл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Смерть
Неизвестно