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Шевцов Григорий Никитич

Место рождения

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шевченко(шевцов) Никита Никитич

Мать: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Место жительства
Неизвестно
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
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