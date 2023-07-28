Шевцов (Шевченко) Филип Никитич
Место рождениясл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Место жительства
Неизвестно
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Смерть
Неизвестно
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок