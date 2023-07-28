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(Шевцова) Евдокия Никитична

Место рождения

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1775

Отец: Шевченко(шевцов) Никита Никитич

Мать: Шевченко (шевцова) Агафья Феодоровна

сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Место жительства
Неизвестно
сл. Николаевка. Старооскольского уезда Курской / Белгородской губернии, военный городок
Смерть
Неизвестно