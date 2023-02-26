Устинов Устин Филимонов
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1880
Отец: Филимон Нестеров
Мать: Анна Филиппова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Устинов Ефим Устинов
Мать ребёнка: Устинова Ефимия (Демьянова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Устинова Ефимия (Демьянова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно