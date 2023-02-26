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Устинов Устин Филимонов

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1880

Отец: Филимон Нестеров

Мать: Анна Филиппова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Устинов Ефим Устинов

Мать ребёнка: Устинова Ефимия (Демьянова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Устинов Степан Устинович

Мать ребёнка: Устинова Ефимия (Демьянова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Ефимия (Демьянова)

Смерть
Неизвестно
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