Устинова Ефимия (Демьянова)
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Устинов Ефим Устинов
Отец ребёнка: Устинов Устин Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Устинов Устин Филимонов
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно