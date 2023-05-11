Устинова Ефимия (Демьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Ефимия (Демьянова)

Место рождения

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: ?

Мать: ?

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Устинов Ефим Устинов

Отец ребёнка: Устинов Устин Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Устинов Степан Устинович

Отец ребёнка: Устинов Устин Филимонов

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Устин Филимонов

Смерть
Неизвестно
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