Мария Дамианова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Евдокимов Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Евдокимов
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Евдокимов
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно