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Мария Дамианова

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Место рождения

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Аниськи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1896

Муж: Евдокимов Фёдор Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Евдокимов Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Евдокимов

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Евдокимов

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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