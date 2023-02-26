Евдокимов Николай Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Николай Фёдоров

Евдокимов Николай Фёдоров

Место рождения

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1899

Дата смерти

10.06.1899

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899

Отец: Евдокимов Фёдор Евдокимов

Мать: Мария Дамианова

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1899
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.