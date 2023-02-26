Евдокимов Николай Фёдоров
Место рожденияд.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1899
Дата смерти10.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899
Отец: Евдокимов Фёдор Евдокимов
Мать: Мария Дамианова
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1899
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.