Евдокимов Фёдор Евдокимов
Место рожденияд.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876
Отец: Евдокимов Евдоким
Мать: ?
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1896
Жена: Мария Дамианова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899
Сын: Евдокимов Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Мария Дамианова
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Дамианова
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно