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Евдокимов Фёдор Евдокимов

Место рождения

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876

Отец: Евдокимов Евдоким

Мать: ?

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1896

Жена: Мария Дамианова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Евдокимов Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Мария Дамианова

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Дамианова

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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