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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1876
Сын: Евдокимов Фёдор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1884
Сын: Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдокимов Евдоким
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.