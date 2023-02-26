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Устинов Степан Устинович

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Устинов Устин Филимонов

Мать: Устинова Ефимия (Демьянова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Мария Константиновна

Смерть
15.10.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Кожемякино, в районе
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