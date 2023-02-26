Устинов Степан Устинович
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1910
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Кожемякино, в районе