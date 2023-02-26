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Анна Филиппова

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Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Акилина Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Нестеров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1880

Сын: Устинов Устин Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Нестеров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Нестеров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Нестеров

Смерть
Неизвестно
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