Анна Филиппова
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акилина Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Нестеров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1880
Отец ребёнка: Филимон Нестеров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Нестеров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Нестеров
Смерть
Неизвестно